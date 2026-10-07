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Царьград

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В Адыгее 22-летний мотоциклист из Краснодара разбился насмерть

В Адыгее 22-летний мотоциклист из Краснодара разбился насмерть

В Теучежском районе Адыгеи 7 октября 22-летний житель Краснодара не справился с управлением мотоциклом иностранного производства и врезался в металлическое барьерное ограждение, погибнув на месте до приезда медиков.

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