Суд отказал Регине Тодоренко в иске к петербургской писательнице Мишиной

Жалоба оставлена без удовлетворения Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ, пишет «РИА Новости».
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