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Пятый канал

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Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали

Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали

Мужчину, который угрожал покушением на премьер-министра Польши Дональда Туска, задержали. Об этом сообщил сам политик на своей странице в социальных сетях.

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