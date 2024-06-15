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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» и 2Drots проведут первый матч 1/4 финала Медиалиги на большом поле «Москвича»

МФЛ, 1/4 финала Первые матчи 15 июня, суббота «Амкал» – 2Drots, начало в 18:00 Стартовые составы появятся за час до начала игры.

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