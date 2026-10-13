Ялтинские копы создали курорт для мигрантов

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместитель создали преступное сообщество, которое за взятки помогало иностранцам нелегально находиться в Крыму и получать российское гражданство.
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