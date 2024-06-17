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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин де Брюйне: «Бельгия готова. У нас много сил, чтобы добиться больших успехов на Евро»

Сегодня в матче 1-го тура бельгийцы сыграют со Словакией. «После восстановления от травмы в январе все в целом прошло хорошо, я сыграл большую часть матчей и, на мой взгляд, на хорошем уровне.

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