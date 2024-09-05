«Опасно»: Путин предложил Западу представить последствия ответа РФ на атаки на Курскую АЭС

Атаки Вооруженных сил Украины на Курскую атомную электростанцию являются очень опасными терактами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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