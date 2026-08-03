Метеоритный взлет Solana: раскрытие новой динамики и стратегических шагов

Solana превратилась в значимую организацию в мире блокчейна, отмеченную значительным ростом внедрения и вовлеченности сетей, о чем свидетельствует всплеск активности кошельков и впечатляющий институциональный приток.
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