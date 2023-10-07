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"Ваня отличный парень, а вы мерзавцы и подонки": Ургант-старший обрушился с критикой на россиян

"Ваня отличный парень, а вы мерзавцы и подонки": Ургант-старший обрушился с критикой на россиян

"Ваня - номер один": Отец Урганта назвал "мерзавцами" всех возмущённых "испуганным патриотом" Артист Андрей Ургант - отец телеведущего Ивана Урганта - назвал всех возмущённых "испуганным патриотизмом" его сына "мерзавцами", которые "ничего не достигли".

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Комментарии
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Русский Империалист
Урганта-старшего, этого слизня, обозвавшего ВСЕХ россиян мерзавцами и далее по списку, требуется немедленно выгнать с ТВ, а его испуганного сынка никогда не запускать на ТВ. 🇷🇺
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2 час.
Евгений Луговцев
Оба бы смотрелись отлично в окопе с автоматом в руках, но ведь сыкуны продажные.
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53 мин.
ВС
Валерий Сорокин
а ты думаешь , ванек служил в армии .
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1 мин.

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