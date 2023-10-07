"Ваня отличный парень, а вы мерзавцы и подонки": Ургант-старший обрушился с критикой на россиян

"Ваня - номер один": Отец Урганта назвал "мерзавцами" всех возмущённых "испуганным патриотом" Артист Андрей Ургант - отец телеведущего Ивана Урганта - назвал всех возмущённых "испуганным патриотизмом" его сына "мерзавцами", которые "ничего не достигли".
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