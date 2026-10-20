С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила трудовой стажировки. Работодатели должны будут заключать со стажерами срочные трудовые договоры сроком не более шести месяцев и назначать им наставников, сообщил РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.