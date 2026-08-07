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ТСН24

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В Туле резко вырос спрос на услуги профессиональных ремонтников

В Туле резко вырос спрос на услуги профессиональных ремонтников

Туляки стали все чаще приглашать для выполнения ремонтных работ профессионалов. За год спрос на такие услуги в России вырос на 28%, в то время как в нашем регионе прирост оказался более значительным – 32%.

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