В Туле резко вырос спрос на услуги профессиональных ремонтников

Туляки стали все чаще приглашать для выполнения ремонтных работ профессионалов. За год спрос на такие услуги в России вырос на 28%, в то время как в нашем регионе прирост оказался более значительным – 32%.
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