Кузнецов рассказал, как главный тренер сборной Испании Клементе жалел о невозможности вызвать россиянина в «Красную фурию»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером сборной Испании Хавьером Клементе, тренировавшим Кузнецова в «Эспаньоле».