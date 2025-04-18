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Военное обозрение

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РТК Havoc 8x8 от компании Milrem Robotics

РТК Havoc 8x8 от компании Milrem Robotics

Эстонская компания Milrem Robotics разрабатывает новый боевой робототехнический комплекс Havoc 8x8. Целью этого проекта является создание универсальной колёсной платформы, способной нести разные боевые модули.

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