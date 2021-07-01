Японские ученые создали из риса съедобную вакцину от холеры

Японские биологи создали новую вакцину от холеры. Она прошла первую фазу клинических испытаний, пишет журнал The Lancet Microbe Чтобы создать вакцину MucoRice-CTB, ученые сначала генетически модифицировали риск, а потом встроили в белок ДНК холеры.