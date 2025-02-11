Зампред ЦБ Зубарев рассказал о работе черного списка аферистов

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. В России появился реестр телефонных мошенников. О его принципах работы и значении для расследования уголовных дел рассказал заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев.
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