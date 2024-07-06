МО: ВС РФ "Искандерами" уничтожили позиции украинского С-300 под Полтавой

Вооруженные силы России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области республики.
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