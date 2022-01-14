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Климатический сбой 1972 года. Что это было? (2022)

Климатический сбой 1972 года. Что это было? (2022)

Это была настоящая катастрофа, аналогов которой не было в истории. Летом 1972 года на территории СССР установилась аномальная жара, причиной её стал мощный блокирующий антициклон, который не пропускал другие воздушные массы на занятую им территорию.

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