Климатический сбой 1972 года. Что это было? (2022)

Это была настоящая катастрофа, аналогов которой не было в истории. Летом 1972 года на территории СССР установилась аномальная жара, причиной её стал мощный блокирующий антициклон, который не пропускал другие воздушные массы на занятую им территорию.
Это была настоящая катастрофа, аналогов которой не было в истории. Летом 1972 года на территории СССР установилась аномальная жара, причиной её стал мощный блокирующий антициклон, который не пропускал другие воздушные массы на занятую им территорию.
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