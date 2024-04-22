ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 19 апреля Сергей Викторович Лавров дал интервью.
Плохой вариант и ещё хуже
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Геннадий Свешников
Все! По другому быть не может!👍👁️🥁🪗🎻🎷🎼
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18 час.
VG
Vasily Golov
Сергей Викторович Лавров все о дипломатии.Ее не понимают и не хотят понять на Западе.Оттуда речи о победных реляциях слышит Лавров.Точнее Запад стал понимать силовой вариант с наступательным уклоном.У России один гуманизм и без симметрии в ответных ударах.Запад рассматривает это как слабость.Либо СВОБОДА,либо ДЕМОКРАТИЯ.Если победа у России,то у Запада исчезает мировая гегемония.За гегемонию не жалко и последнего украинца. Инвестиции в убийство русских не приносят дивидендов Западу.Просчет.МИД обязан использовать их просчет.Забросить гуманность к противнику.Он противник.Цель Победа.
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18 час.
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