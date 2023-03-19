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Депутат Журавлев: Польша может вторгнуться на территории России и Белоруссии

Депутат Журавлев: Польша может вторгнуться на территории России и Белоруссии

Польша желает нарастить свою армию до 300 тысяч человек, что является первым признаком готовящегося страной вторжения на территории России и Белоруссии.

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