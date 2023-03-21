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Фаворита Евровидения певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской артистки

Фаворита Евровидения певицу Loreen заподозрили в плагиате трека украинской артистки

Шведскую певицу Loreen, ставшую фаворитом конкурса «Евровидение-2023», заподозрили в плагиате трека украинской артистки Мики Ньютон.

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