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Журналисты Лейден: директор ЦРУ доложил в Белом доме об итогах визита в Россию

Журналисты Лейден: директор ЦРУ доложил в Белом доме об итогах визита в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф после возвращения из России представил доклад в Белом доме. Также на встрече присутствовали шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

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