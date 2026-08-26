Журналисты Лейден: директор ЦРУ доложил в Белом доме об итогах визита в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф после возвращения из России представил доклад в Белом доме. Также на встрече присутствовали шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.