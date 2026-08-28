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Ивановские новости

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Как будут учиться школьники Ивановской области с 1 сентября

Как будут учиться школьники Ивановской области с 1 сентября

Запрет телефонов на уроках, новый предмет «Духовно-нравственная культура России», разделение ОБЗР на два курса и трёхуровневая оценка поведения – главные изменения в школах Ивановской области с 1 сентября.

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