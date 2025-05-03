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"Яростный" ливень и гроза обрушатся на Москву 4 мая

"Яростный" ливень и гроза обрушатся на Москву 4 мая

В последние дни жители Московского региона столкнулись с резкими изменениями погоды. После обрушившегося накануне на столицу снегопада и похолодания, утром в субботу, 3 мая 2025 года в Москве было уже +10,6°C и ярко светило солнце.

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