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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Уилсон о своих целях в дебютном сезоне: «Рассчитываю стать новичком года»

« Чикаго » выбрал Калеба Уилсона под общим 4-м номером на драфте-2026 и возлагает большие надежды на 20-летнего форварда.

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