В Санкт-Петербурге открыли памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады Ленинграда

10 ноября 2023 года, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, и в преддверии 100-летия службы участковых уполномоченных полиции на площади Стачек в районе дома №1 по Перекопской улице состоялась торжественная церемония открытия памятника «Сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады Ленинграда».