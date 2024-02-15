КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "КРОВАВУЮ БАРЫНЮ" ПУСТИЛИ ПОД ПРЕСС: О ЧЁМ ГОВОРИТ ЖЁСТКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО СОБЧАК Неужели в элитных кругах началась большая чистка и страна стоит на пороге качественного рывка? Ведь Собчак — как лакмусовая бумажка, ей все сходило с рук, и если за неё взялись, значит, это не просто так.