«Ъ»: В России дешевеют машины с пробегом

В октябре текущего года спрос на машины с пробегом не достиг значений летних месяцев. Так, после нового повышения ставки Банком России, дилеры фиксируют уменьшение интереса покупателей к приобретению авто и даже рассматривают возможность распродаж.
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