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Скандал: советский мультфильм “Ну, погоди!” обвинили в плагиате диснеевского “Том и Джерри”

Скандал: советский мультфильм “Ну, погоди!” обвинили в плагиате диснеевского “Том и Джерри”

Часто в самых популярных мультиках можно найти общий мотив погони и спасения от какого-то «страшного» врага – почти в каждой приключенческой анимации этому будет посвящена хотя бы сцена, если, конечно, на этой теме не построен мультфильм в целом.

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