Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

С Ркаилом Зайдуллой мы говорили не о литературе, истории, судьбе нации и не на прочие философские темы, на которые он, несомненно, может масштабно рассуждать, а все о том же — о деятельности Союза писателей РТ.
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