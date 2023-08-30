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Конец наивной эпохи

Конец наивной эпохи

Запад готов вернуть России первые сто миллиардов замороженных рублей Иван Полетаев    И хотя речь идёт о частных капиталах, успех минфиновской дипломатии трудно переоценить.

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Комментарии
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фарид сабиров
Мне как НИЩЕМУ пенсионеру плевать на эти замороженные НАВОРованные деньги Народа и России. Лучше если их там у них украдут. Это деньги России моих детей и внуков. Дерьмократия и ее звериный оскал
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6 час.
Gennady Sokolovsky
Лизание жопы (финмин блоку) НЕ ЗАСЧИТАНО.
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6 час.
Ирина
Точно, все это просто херня, деньги как вывозить так и выводятся, а наши чинуши  как лизали жопу западникам , так и продолжают это делать. Теперь к западу ещё и Таджикистан с киргизией добавились. Жопы там грязные лизать не перелизать
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4 час.

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