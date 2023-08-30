Конец наивной эпохи

Мне как НИЩЕМУ пенсионеру плевать на эти замороженные НАВОРованные деньги Народа и России. Лучше если их там у них украдут. Это деньги России моих детей и внуков. Дерьмократия и ее звериный оскал

Ирина

Точно, все это просто херня, деньги как вывозить так и выводятся, а наши чинуши как лизали жопу западникам , так и продолжают это делать. Теперь к западу ещё и Таджикистан с киргизией добавились. Жопы там грязные лизать не перелизать