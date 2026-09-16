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Пункт-А

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Астраханские рыбоводы проиграли очередную битву за дом для осетров

Астраханские рыбоводы проиграли очередную битву за дом для осетров

12-й Арбитражный суд в Саратове оставил в силе решение первой инстанции о выселении астраханской рыбоводной компании «Акватрейд» со шлюзов вододелителя.

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