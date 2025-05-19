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Автомобилистов предупреждают о сильном тумане в Москве

Сильный туман с ухудшением видимости до 500–800 метров ожидается местами в Москве в ближайший час. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров.

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