Республика Сербская попросит Россию наложить вето

глава Республики Сербской Милорад ДодикВ среду Федеральная прокуратура Боснии и Герцеговины обязала правоохранительные органы страны арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика и двух других ведущих политиков из числа боснийских сербов за отказ явиться в прокуратуру.
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