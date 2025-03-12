Республика Сербская попросит Россию наложить вето

глава Республики Сербской Милорад ДодикВ среду Федеральная прокуратура Боснии и Герцеговины обязала правоохранительные органы страны арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика и двух других ведущих политиков из числа боснийских сербов за отказ явиться в прокуратуру.