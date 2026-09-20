Приколисты
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Приколисты

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Кошка 2 месяца жила на крыше склада: рабочие растерялись, когда залезли посмотреть

Кошка 2 месяца жила на крыше склада: рабочие растерялись, когда залезли посмотреть

Котофеня – Мужики, я вам говорю – там наверху кто-то живёт! – Серёга-сварщик ткнул промасленным пальцем в потолок и обвёл бригаду круглыми глазами.

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