Кошка 2 месяца жила на крыше склада: рабочие растерялись, когда залезли посмотреть

Котофеня – Мужики, я вам говорю – там наверху кто-то живёт! – Серёга-сварщик ткнул промасленным пальцем в потолок и обвёл бригаду круглыми глазами.
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Свежие комментарии
- Старая собака выл...
- Старая собака выл...
- Старая собака выл...
Данилка, спасибо вам!!!!!
Кошечка Крыша-Муся дома, котята пристроены, спасибо ребятам и,особенно. Данилке1111