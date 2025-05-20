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Рубио: в Европе хотят конфликта, США хотят мира

Рубио: в Европе хотят конфликта, США хотят мира

Глава Государственного департамента США сделал заявление относительно намерений европейских игроков.Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что во время своего визита в Ватикан и Рим слышал оценки того, что в Европе на самом хотят вооружённого конфликта.

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