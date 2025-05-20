Глава Государственного департамента США сделал заявление относительно намерений европейских игроков.Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что во время своего визита в Ватикан и Рим слышал оценки того, что в Европе на самом хотят вооружённого конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии