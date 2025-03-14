Россия срывает мирный процесс

Alex Nемо

Мирные переговоры сорвали и ввергли в войну те кто отказался даже обсуждать предложения России по обеспечению Европейской безопасности в 2021 году. Видимо кому-то ну очень не хочется это признавать, но именно Россия вышла с конкретными предложениями, именно запад отказался их даже обсуждать. Кстати спасибо им за это. Теперь это уже не предложения, а задачи СВО для Российских ВС! Помнится одно время даже шутка такая была - Тот кто не хочет разговаривать с С. В. Лавровым, будет договариваться с Шойгу (тогда он был лицом МО).