Гений про злодейства Как мне нравится, ребята, читать всякие новости от срочносборщиков про "договорнячки", вы не представляете! Я бы даже сказала, про "позорные договорнячки".
Россия срывает мирный процесс
Комментарии
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Василий Кулаков
А ведь при Герасимове было...сейчас тоже что нибудь затеять может...
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10 час.
ИС
Игорь Снетков
Подпишут.
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9 час.
Alex Nемо
Мирные переговоры сорвали и ввергли в войну те кто отказался даже обсуждать предложения России по обеспечению Европейской безопасности в 2021 году. Видимо кому-то ну очень не хочется это признавать, но именно Россия вышла с конкретными предложениями, именно запад отказался их даже обсуждать. Кстати спасибо им за это. Теперь это уже не предложения, а задачи СВО для Российских ВС! Помнится одно время даже шутка такая была - Тот кто не хочет разговаривать с С. В. Лавровым, будет договариваться с Шойгу (тогда он был лицом МО).
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5 час.
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