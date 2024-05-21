Мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тысяч тонн построят в Краснодарском крае

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и ООО «Региональный оператор — КК» подписали концессионное соглашение, в рамках которого в регионе будет построен мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью 300 тысяч тонн.