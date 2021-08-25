Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Пока не будет введено единое гражданство (ты или россиянин или нет и ни каких двойных-тройных принадлежностей другим ...Путин разрешил до...
  • Starley Вячеслав
    Кто-то в прямую насрал на недавние поправки в Конституции...Путин разрешил до...
  • Иванов Александр
    И зачем мы тащим эту хохляцкую помойку в Россию, чтобы они потом на своем ТВ рассказывали, как их русские плохо обслу...Самолеты Миноборо...

Минобороны эвакуирует россиян и жителей Украины из Афганистана

Минобороны эвакуирует россиян и жителей Украины из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, стран-членов ОДКБ и Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх