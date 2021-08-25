Минобороны эвакуирует россиян и жителей Украины из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, стран-членов ОДКБ и Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, стран-членов ОДКБ и Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Свежие комментарии