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Пресс-атташе СБР: «По Васнецовой направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов. Передать еду нельзя, территория закрытая»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая находится на карантине во время Олимпийских игр в Пекине.

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