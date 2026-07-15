Россию берут в кольцо: почему Москва теряет влияние в Азии и чем это грозит? Даже обыватель, не сильно сведущий в политике, наверное, обратил внимание на то, что в п.
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Россию берут в кольцо: почему Москва теряет влияние в Азии и чем это грозит? Даже обыватель, не сильно сведущий в политике, наверное, обратил внимание на то, что в п.
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