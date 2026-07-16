📹❗️Процесс уничтожения украинских БЭК Sargan-3000 в акватории Черного моря ударами "Ланцетов" и стрелковым огнем.
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📹❗️Процесс уничтожения украинских БЭК Sargan-3000 в акватории Черного моря ударами "Ланцетов" и стрелковым огнем.