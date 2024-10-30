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В Наро-Фоминске чествуют героев-волонтёров

В Наро-Фоминске чествуют героев-волонтёров

29 октября, в день, посвященный самым добрым и отзывчивым жителям Подмосковья – День волонтёра, – глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ выразил глубочайшую признательность всем людям, которые своим бескорыстным трудом делают мир вокруг нас лучше: Я от всего сердца поздравляю каждого из вас, кто, не ожидая наград, спешит на помощь тем, кто в ней нуждается.

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