Представители органов ЗАГС со всей России приехали в Казань

В Казани проходит Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС субъектов России. Мероприятие продлится до 9 октября, в нем участвуют представители регионов страны, а также Минюста, ФНС, Минфина и Минцифры России, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.
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