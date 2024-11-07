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Магнитные бури начнутся на Земле 7 ноября

Магнитные бури начнутся на Земле 7 ноября

На Солнце возобновилась активность, последствия которой почувствуют обитатели Земли. Магнитные бури произойдут 7 ноября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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