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ГТРК Татарстан

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В Татарстане запустили навигатор по цифровым сервисам в мессенджере МАКС

В Татарстане запустили навигатор по цифровым сервисам в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС заработало мини-приложение — навигатор по цифровым сервисам Республики Татарстан. Оно объединяет ссылки на основные государственные и муниципальные интернет-ресурсы, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ.

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