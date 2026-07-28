В Татарстане запустили навигатор по цифровым сервисам в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС заработало мини-приложение — навигатор по цифровым сервисам Республики Татарстан. Оно объединяет ссылки на основные государственные и муниципальные интернет-ресурсы, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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