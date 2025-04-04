Трамп раскрыл дизайн золотой карты за $5 млн для получения гражданства

Президент США Дональд Трамп представил дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство, заплатив за него $5 млн, пишет агентство РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии