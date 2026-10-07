Index Triad. Mistakes. Drawdown & Losses. 07.10.2026, Wednesday E-mini S&P 500 Futures (Dec 2026) CME_MINI:ESZ2026 Tra3er_NeXuS Outlining my mistakes and what I did on Wednesday.
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