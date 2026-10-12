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Спички - не игрушка

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Вице-премьер Александр Новак поддержал Трампа и Бессента данными

Вице-премьер Александр Новак поддержал Трампа и Бессента данными

"Европейские страны с момента начала этого конфликта заплатили России больше денег, нежели перечислили Украине", - заявил на днях министр финансов США Бессент.

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наталья иваненко

Наши чиновники, все готовы в рот заглядывать партнерам из США ,но вот, что интересно, на просторах интернета, есть информация, что Украинская компани я UPG ЗАКУПАЕТ топливо в США , НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ, а еще имеет контракт на поставку топлива для ВСУ, до конца 2026 г, т.е. получается нефтепровод Дружба, мы США, а они Украине, весело , может сначала надо было заключить соглашение о том, что США прекращают поставку топлива на Украину ,а потом уж заниматься поставками дизеля, теперь будем ждать ,когда опять прилетит от Трампа птица счастья с санкциями, или начнутся очередные поставки вооружения для Украины от партнеров из США