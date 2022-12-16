Илья Авербух: «Я был удивлен стабильным выступлениям Туктамышевой на Гран-при России. Она подняла выше сложность программы»

Хореограф Илья Авербух заявил, что удивлен выступлениям Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России. В этом сезоне фигуристка побеждала на этапах в Москве и Перми.

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