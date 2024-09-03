Красивые поздравления с днем рождения сестре: в стихах и прозе

День рождения сестры — праздник, наполненный теплыми воспоминаниями и искренними чувствами. Это хорошая возможность напомнить ей о любви, которую вы к ней испытываете, и поддержке, которую всегда готовы оказать.
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